Telegram запустил сервис для хранения данных пользователей

“Скоро мы добавим в Telegram Passport постороннего верификацию. Благодаря этому, некоторым сервисам вообще не понадобятся сами данные — им будет достаточно того, что счет в Telegram верифицирован и человек реален”, — говорится в сообщении. “Документы идентификации и персональные данные будут храниться в облачном сервисе Telegram с внедрением сквозного шифрования”. При этом отмечается, что для самого месседжера эти данные будут представлять “случайный набор слов”, доступа к которым в Telegram не будет.

В компании также отметили, что при обмене данными персональная информация будет доставляться непосредственно получателю. Кроме того, в будущем мессенджер планирует переместить данные пользователей в отдельное облако.

Новая функция будет доступна пользователям, установили последнюю версию мессенджера.

Напомним, пользователи социальной сети Instagram теперь могут добавить к своим Stories музыку.