Telegram анонсував запуск функції групових відеодзвінків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У мессенджере Telegram до кінця року з’явиться функція групових відеодзвінків. Про це компанія повідомила в своєму блозі, пише УНН з посиланням на відповідне повідомлення.
“Відеодвізнки у 2020-му дуже схожі на обмін повідомленнями в 2013-му. Є зручні програми, є безпечні, але одночасно зручних і безпечних немає. Ми маємо намір виправити це”, — йдеться в повідомленні.
Відео виклик стали користуватися великою популярністю через діючий майже по всьому світу режиму самоізоляції. Так, вартість одного з найбільш популярних сервісів відеодзвінків Zoom за останні два місяці зросла більш ніж на 70%.
Додамо, ще з весни 2019 року користувачі Telegram можуть повністю видаляти листування для себе і співрозмовників.