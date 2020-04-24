Telegram анонсировал запуск функции групповых видеозвонков
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В мессенджере Telegram до конца года появится функция групповых видеозвонков. Об этом компания сообщила в своем блоге, пишет УНН со ссылкой на соответствующее сообщение.
“Видеозвонки в 2020-м очень похожи на обмен сообщениями в 2013-м. Есть удобные приложения, есть безопасные, но одновременно удобных и безопасных нет. Мы намереваемся исправить это”, — говорится в сообщении.
Видеозвонки стали пользоваться большой популярностью из-за действующего почти по всему миру режима самоизоляции. Так, стоимость одного из наиболее популярных сервисов видеозвонков Zoom за последние два месяца выросла более чем на 70%.
Добавим, ещё с весны 2019 года пользователи Telegram могут полностью удалять переписку для себя и собеседников.