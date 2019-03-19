Техмісія МВФ позитивно оцінила виконання Києвом умов програми співробітництва - Мінфін

"На минулому тижні завершила роботу технічна місія МВФ. Це не оціночна місія, яка йде перед переглядом програми, це технічна місія, яка приїжджає, щоб подивитись, яким чином ми прогресуємо у програмі до того, як буде безпосередньо місія оціночна. Технічна місія дуже позитивно оцінила виконані умови (програми співпраці з МВФ - ред.)", - заявила Маркарова.



За її словами, минулого року в Україні перебували технічні місії МВФ, які стосувались середньострокового бюджетування, найближчим часом очікується технічна місія по податках. Остання ж місія зазначила, що переважна кількість вимог Україна виконує.



При цьому вона додала, що наразі міжнародні партнери України, включно із МВФ, висловлюють занепокоєння через рішення Конституційного Суду щодо скасування норми про незаконне збагачення. Втім із траншем, як наголосила Маркарова, це питання не пов’язано.



Нагадаємо, протягом поточного року України очікує від Міжнародного валютного фонду два транші на загальну суму близько 2,5 млрд доларів.



Як повідомляв УНН, технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду прибула у Київ 5 березня і пробула в столиці до 13 березня поточного року. Місія прибула в Україну, зокрема, для обговорення передбачених програмою співпраці з Україною реформ.



У лютому у МВФ вказали, що Україна має продовжувати глибокі структурні реформи.