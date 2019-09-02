Техаського стрілка звільнили за кілька годин до вбивства 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Американець Сет Етор, який застрелив 7 людей в районі американського міста Одеса на заході штату Техас, був звільнений з роботи в день трагедії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
За її даними, 36-річний Етор був звільнений з компанії, що займалася вантажними перевезеннями.
Це сталося в суботу, 31 серпня, вранці, за кілька годин до того, як американець відкрив вогонь зі свого автомобіля спочатку по співробітниках патрульно-постової служби, а потім по беззбройних людях. Газета не назвала колишнього роботодавця Етора.
Нагадаємо, кількість загиблих унаслідок стрілянини в техаській Одесі збільшилася до 7 осіб.