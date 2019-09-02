Техасского стрелка уволили за несколько часов до убийства 7 человек

По ее данным, 36-летний Этор был уволен из компании, занимавшейся грузовыми перевозками.

Это произошло в субботу, 31 августа, утром, за несколько часов до того, как американец открыл огонь из своего автомобиля сначала по сотрудникам патрульно-постовой службы, а потом по безоружным людям. Газета не назвала бывшего работодателя Этора.

Напомним, количество погибших в результате стрельбы в техасской Одессе увеличилось до 7 человек.