Техасского стрелка уволили за несколько часов до убийства 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Американец Сет Этор, застреливший 7 человек в районе американского города Одесса на западе штата Техас, был уволен с работы в день трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
По ее данным, 36-летний Этор был уволен из компании, занимавшейся грузовыми перевозками.
Это произошло в субботу, 31 августа, утром, за несколько часов до того, как американец открыл огонь из своего автомобиля сначала по сотрудникам патрульно-постовой службы, а потом по безоружным людям. Газета не назвала бывшего работодателя Этора.
Напомним, количество погибших в результате стрельбы в техасской Одессе увеличилось до 7 человек.