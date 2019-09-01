Кількість загиблих унаслідок стрілянини в техаській Одесі збільшилася до 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Кількість загиблих унаслідок стрілянини в агломерації Мідленд-Одеса штату Техас зросла до семи людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dallas News.
За інформацією видання, чоловік відкрив вогонь близько 15:00 31 серпня, коли його авто спробував зупинити офіцер громадської безпеки Техасу. Стрілець убив поліцейського та продовжив рух у напрямку Одеси, застреливши по дорозі ще одну людину. В Одесі нападник захопив поштовий фургон і продовжив стріляти у людей.
Правоохоронці застрелили стрільця коли він поїхав до кінотеатру Одеси. Його ім’я поліція не розголошує. Відомо, що він білий, віком понад 30 років.
Поліція зазначила, що один із потерпілих залишається у важкому стані. Зараз у лікарнях знаходяться 19 поранених.
Нагадаємо, в Одесі в Техасі під час стрілянини постраждали 20 осіб.