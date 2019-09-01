Число погибших в результате стрельбы в техасской Одессе увеличилось до 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Число погибших в результате стрельбы в агломерации Мидленд-Одесса штата Техас возросло до семи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dallas News.
По информации издания, мужчина открыл огонь около 15:00 31 августа, когда его авто попытался остановить офицер общественной безопасности Техаса. Стрелок убил полицейского и продолжил движение в направлении Одессы, застрелив по дороге еще одного человека. В Одессе нападающий захватил почтовый фургон и продолжил стрелять в людей.
Правоохранители застрелили стрелка когда он поехал в кинотеатр Одессы. Его имя полиция не разглашает. Известно, что он белый, старше 30 лет.
Полиция отметила, что один из пострадавших остается в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся 19 раненых.
Напомним, в Одессе в Техасе во время стрельбы пострадали 20 человек.