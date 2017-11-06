Техаський стрілок мав судимість за напад на дружину і дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Правоохоронці встановили особу зловмисника, який влаштував стрілянину у баптистській церкві Сазерленд-Спрінгс в Техасі. Ним виявився 26-річний Девін Патрік Келлі, колишній військовослужбовець ВПС США, про це повідомляє CBS News з посиланням на джерело у правоохоронних органах, передає УНН.
“Келлі — колишній військовослужбовець ВПС США, який служив з 2010 по 2014 роки. Є підтвердження, що його останнє місце служби — логістичний центр у Нью-Мексико”, — заявила представник ВПС США Энн Стефанек.
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Також вона додала, що Келлі у 2012 році був засуджений до року ув’язнення за напад на його дружину і дитину.
Окрім того повідомляється, що Келлі жив у Нью-Браунфелсе, приблизно у 56 кілометрах від місця стрілянини у Сазерленд-Спрингс.
Чиновники кажуть, що підозрюваний, схоже, не був пов’язаний з терористичними угрупуваннями. Але жодної версії про мотив злочину правоохоронці поки не озвучили.
Нагадаємо, вчора внаслідок стрілянини у техаській церкві щонайменше 27 осіб загинули, 24 отримали поранення.