Техасский стрелок имел судимость за нападение на жену и ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правоохранители установили личность злоумышленника, который устроил стрельбу в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе. Им оказался 26-летний Девин Патрик Келли, бывший военнослужащий ВВС США, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.
"Келли - бывший военнослужащий ВВС США, служивший с 2010 по 2014 годы. Есть подтверждение, что его последнее место службы - логистический центр в Нью-Мексико", - заявила представитель ВВС США Энн Стефанек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"
Также она добавила, что Келли в 2012 году был приговорен к году заключения за нападение на его жену и ребенка.
Кроме того сообщается, что Келли жил в Нью-Браунфелс, примерно в 56 километрах от места стрельбы в Сазерленд-Спрингс.
Чиновники говорят, что подозреваемый, похоже, не был связан с террористическими группировками. Но ни одной версии о мотиве преступления правоохранители пока не озвучили.
Напомним, вчера в результате стрельбы в техасской церкви по меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения.