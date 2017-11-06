Техасский стрелок имел судимость за нападение на жену и ребенка

"Келли - бывший военнослужащий ВВС США, служивший с 2010 по 2014 годы. Есть подтверждение, что его последнее место службы - логистический центр в Нью-Мексико", - заявила представитель ВВС США Энн Стефанек.

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Также она добавила, что Келли в 2012 году был приговорен к году заключения за нападение на его жену и ребенка.

Кроме того сообщается, что Келли жил в Нью-Браунфелс, примерно в 56 километрах от места стрельбы в Сазерленд-Спрингс.

Чиновники говорят, что подозреваемый, похоже, не был связан с террористическими группировками. Но ни одной версии о мотиве преступления правоохранители пока не озвучили.

Напомним, вчера в результате стрельбы в техасской церкви по меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения.