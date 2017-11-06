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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 59425 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 127376 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106866 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107751 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100700 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105519 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102614 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Техасский стрелок имел судимость за нападение на жену и ребенка

Техасский стрелок имел судимость за нападение на жену и ребенка

Киев  •  УНН

 • 12749 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Правоохранители установили личность злоумышленника, который устроил стрельбу в баптистской церкви Сазерленд-Спрингс в Техасе. Им оказался 26-летний Девин Патрик Келли, бывший военнослужащий ВВС США, об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

"Келли - бывший военнослужащий ВВС США, служивший с 2010 по 2014 годы. Есть подтверждение, что его последнее место службы - логистический центр в Нью-Мексико", - заявила представитель ВВС США Энн Стефанек.

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Также она добавила, что Келли в 2012 году был приговорен к году заключения за нападение на его жену и ребенка.

Кроме того сообщается, что Келли жил в Нью-Браунфелс, примерно в 56 километрах от места стрельбы в Сазерленд-Спрингс.

Чиновники говорят, что подозреваемый, похоже, не был связан с террористическими группировками. Но ни одной версии о мотиве преступления правоохранители пока не озвучили.

Напомним, вчера в результате стрельбы в техасской церкви по меньшей мере 27 человек погибли, 24 получили ранения.

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