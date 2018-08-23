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Тбілісі введе європейську систему збору порожніх пляшок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. До кінця 2018 року у столиці Грузії буде впроваджена нова депозитна (заставна) система збору тари, передає УНН з посиланням на Georgia Today.

Тбілісі введе європейську систему збору порожніх пляшок

Принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари у спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти.

"Якщо, наприклад, пляшка Coca-Cola коштує 2 ларі (місцева валюта - ред.), вам доведеться заплатити 2,2 ларі. Але це зовсім не означає, що вартість напою збільшиться. Ви зможете компенсувати 0,2 ларі, здавши порожню пляшку у спеціальний таромат", - пояснює керівник проекту Кукурі Барамідзе.

Спочатку таромати будуть встановлені у Тбілісі, потім - поширяться на інші регіони країни.

Нагадаємо, депозитна система збору тари допомагає боротися з пластиком більшості європейських країн.

Сьогодні така система успішно діє у Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, у Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

При цьому Україна, при наявності необхідного законопроекту, не може ввести таку систему вже півтора року.

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