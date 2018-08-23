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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тбилиси введет европейскую систему сбора пустых бутылок

Киев • УНН

 • 7068 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. К концу 2018 года в столице Грузии будет внедрена депозитная (залоговая) система сбора тары, передает УНН со ссылкой на Georgia Today.

Тбилиси введет европейскую систему сбора пустых бутылок

Принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать.

"Если, например, бутылка Coca-Cola стоит 2 лари (местная валюта - ред.), вам придется заплатить 2,2 лари. Но это вовсе не означает, что стоимость напитка увеличится. Вы сможете компенсировать 0,2 лари, сдав пустую бутылку в специальный таромат", - обьясняет руководитель проекта Кукури Барамидзе.

Изначально тароматы будут установлены в Тбилиси, затем - распространятся на другие регионы страны.

Напомним, депозитная система сбора тары помогает бороться с пластиком большинству европейских стран.

Сегодня такая система успешно действует в Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Зато Украина, при наличии необходимого законопроекта, не может ввести такую систему уже полтора года.

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