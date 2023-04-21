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Таїланд повідомив про першу у світі смерть від нового Covid-варіанту Arcturus. Виявлено новий симптом

Таїланд повідомив про першу у світі смерть від нового Covid-варіанту Arcturus. Виявлено новий симптом

Київ • УНН

 • 471367 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Представники охорони здоров'я оголосили, що новий варіант Covid-19 Arcturus забрав життя першої жертви. Про це УНН інформує з посиланням на The Independent.

Деталі

Перша смерть від штаму Arcturus, який вважається приблизно в 1,2 рази заразнішим, ніж останній великий підваріант, була зареєстрована вчора в Таїланді на тлі сплеску випадків захворювання по всьому світу.

Доктор Супакіт Сірілак, генеральний директор Департаменту медичних наук, повідомив сьогодні, що від нового варіанту помер неназваний чоловік похилого віку.

Він вказав таїландській станції новин PBS, що померлий чоловік був «літнім іноземцем» із супутніми захворюваннями.
«Тому його смерть може безпосередньо відображати не тяжкість цього підваріанту, а скоріше його вплив на інші фактори ризику», - додав він.

Лікар Сірілак також повідомив, що на даний момент у Таїланді виявлено 27 випадків захворювання нового підваріанту.
Професор Йонг Пуораван, який очолює Центр передового досвіду в галузі клінічної вірусології на медичному факультеті Університету Чулалонгкорн, сказав телекомпанії, що Arcturus, ймовірно, незабаром стане домінуючим підваріантом у Таїланді.

Він повідомив, що з 9 по 15 квітня кількість госпіталізованих з вірусом збільшилася у два з половиною рази порівняно з попереднім тижнем.

Загроза XBB.1.16

XBB.1.16, також відомий як Arcturus, є підваріантом Omicron, що охопив весь світ минулого року. 22 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) внесла XBB.1.16 до списку контрольованих варіантів.

XBB.1.16 був вперше виявлений у січні і з того часу набув широкого поширення в десятках країн. Наприклад, у Сполучених Штатах нещодавно підраховано, що на XBB.1.16 припадає 7,2% нових випадків зараження COVID-19.

Arcturus також стає домінуючим підваріантом в Індії, де у багатьох пацієнтів розвинувся кон'юнктивіт або сверблячий кон'юнктивіт - симптом, який був відсутній у попередніх хвилях COVID-19.

Органи охорони здоров'я, однак, заявляють, що, хоча XBB.1.16 має високу контагіозність, судячи з частоти госпіталізацій та летальності, він не викликає більш небезпечних симптомів.

Деякі із загальних симптомів, що спостерігаються досі, включають:

  • Висока температура
  • Головний біль
  • Хворе горло
  • Нежить
  • Втома
  • Черевні проблеми
  • Кашель

Нещодавно до списку було додано новий симптом, про який повідомлялося саме у дітей. Експерти підкреслюють, що у багатьох пацієнтів спостерігається свербіж в очах, кон'юнктивіт та рожеве око (без гною). Ці симптоми, пов'язані з очима, не спостерігалися у попередніх хвилях.

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