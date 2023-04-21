Таиланд сообщил о первой в мире смерти от нового Covid-варианта Arcturus. Обнаружен новый симптом

Детали

Первая смерть от штамма Arcturus, который считается примерно в 1,2 раза более заразным, чем последний большой подвариант, была зарегистрирована вчера в Таиланде на фоне всплеска случаев заболевания по всему миру.

Доктор Супакит Сирилак, генеральный директор Департамента медицинских наук, сообщил сегодня, что от нового варианта умер неназванный пожилой мужчина.

Он указал таиландской новостной станции PBS, что умерший мужчина был «пожилым иностранцем» с сопутствующими заболеваниями.

«Поэтому его смерть может напрямую отражать не тяжесть этого подварианта, а скорее его влияние на другие факторы риска», - добавил он.

Доктор Сирилак также сообщил, что на данный момент в Таиланде выявлено 27 случаев заболевания новым подвариантом.

Профессор Йонг Пуораван, возглавляющий Центр передового опыта в области клинической вирусологии на медицинском факультете Университета Чулалонгкорн, сказал телекомпании, что Arcturus, вероятно, вскоре станет доминирующим подвариантом в Таиланде.

Он сообщил, что с 9 по 15 апреля количество госпитализированных с вирусом увеличилось в два с половиной раза по сравнению с предыдущей неделей.

Угроза XBB.1.16

XBB.1.16, также известный как Arcturus, является подвариантом Omicron, охватившим весь мир в прошлом году. 22 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла XBB.1.16 в список контролируемых вариантов.

XBB.1.16 был впервые обнаружен в январе и с тех пор получил широкое распространение в десятках стран. Например, в Соединенных Штатах недавно подсчитано, что на XBB.1.16 приходится 7,2% новых случаев заражения COVID-19.

Arcturus также становится доминирующим подвариантом в Индии, где у многих пациентов развился конъюнктивит или зудящий конъюнктивит - симптом, который отсутствовал в предыдущих волнах COVID-19.

Органы здравоохранения, однако, заявляют, что, хотя XBB.1.16 имеет высокую контагиозность, судя по частоте госпитализаций и летальности, он не вызывает более опасных симптомов.

Некоторые из общих симптомов, наблюдаемых до сих пор, включают:



Высокая температура



Головная боль



Больное горло



Насморк



Усталость



Проблемы с животом



Кашель



Недавно в список был добавлен новый симптом, о котором сообщалось именно у детей. Эксперты подчеркивают, что у многих пациентов наблюдается зуд в глазах, конъюнктивит и розовый глаз (без гноя). Эти симптомы, связанные с глазами, не наблюдались в предыдущих волнах.