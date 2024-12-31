Тариф на газ для населення залишається незмінним - регулятор
Київ • УНН
Регулятор підтвердив, що тарифи на газ для населення залишаться незмінними, попри нові тарифи для ОГТСУ. Мораторій на підвищення тарифів для населення продовжує діяти з 2022 року.
Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається, заявили у НКРЕКП у вівторок, пише УНН.
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"Діючий тариф на газ для населення залишається незмінним. Рішення НКРЕКП про затвердження нових тарифів на транспортування газу не торкнеться побутових споживачів", - повідомили у НКРЕКП.
30 грудня 2024 року НКРЕКП, як повідомляєься, ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ), вони розраховані для точок входу та виходу на регуляторний період 2025–2029 років.
"Ці тарифи враховують припинення транзиту російського газу через територію України, яке планується з 1 січня 2025 року", - зазначили у регуляторі.
Як зазначив голова НКРЕКП Юрій Власенко під час розгляду цього питання на засіданні Комісії: "Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон".
"Також незмінною залишається вартість розподілу газу", - наголосили у НКРЕКП.
Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, як повідомляється, залишається чинним. "Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться", - підкреслили у регуляторі.
"НКРЕКП звертається до засобів масової інформації з проханням уважно ставитися до поширення інформації про тарифи та уникати спекуляцій на цю соціально чутливу тему. Ці зміни спрямовані виключно на забезпечення стабільності роботи газотранспортної системи України в нових умовах. Для побутових споживачів жодних змін не відбудеться", - зауважили у НКРЕКП.
Тарифи на транспортування газу суттєво зростуть: що передбачає рішення регулятора30.12.24, 16:22 • 29565 переглядiв