Тариф на газ для населения остается неизменным - регулятор
Киев • УНН
Регулятор подтвердил, что тарифы на газ для населения останутся неизменными, несмотря на новые тарифы для ОГТСУ. Мораторий на повышение тарифов для населения продолжает действовать с 2022 года.
Никаких изменений тарифов на газ для населения не предвидится, заявили в НКРЭКУ во вторник, пишет УНН.
Детали
"Действующий тариф на газ для населения остается неизменным. Решение НКРЭКУ об утверждении новых тарифов на транспортировку газа не коснется бытовых потребителей", - сообщили в НКРЭКУ.
30 декабря 2024 года НКРЭКУ, как сообщается, приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), они рассчитаны для точек входа и выхода на регуляторный период 2025-2029 годов.
"Эти тарифы учитывают прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое планируется с 1 января 2025 года", - отметили в регуляторе.
Как отметил председатель НКРЭКУ Юрий Власенко во время рассмотрения этого вопроса на заседании Комиссии: "Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон".
"Также неизменной остается стоимость распределения газа", - отметили в НКРЭКУ.
Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, как сообщается, остается в силе. "Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится", - подчеркнули в регуляторе.
"НКРЭКУ обращается к средствам массовой информации с просьбой внимательно относиться к распространению информации о тарифах и избегать спекуляций на эту социально чувствительную тему. Эти изменения направлены исключительно на обеспечение стабильности работы газотранспортной системы Украины в новых условиях. Для бытовых потребителей никаких изменений не произойдет", - отметили в НКРЭКУ.
Тарифы на транспортировку газа существенно вырастут: что предусматривает решение регулятора30 дек. 2024, 14:22 • 27669 просмотров