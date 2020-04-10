Таран скасував наказ про реформу сил оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Новопризначений глава Міністерства оборони Андрій Таран скасував наказ попереднього глави Степана Полторака про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних Силах України. По це повідомляє УНН із посиланням на наказ №106, опублікований на сайті відомства.
Так, наказ №106 був підписаний Тараном 31 березня.
"З метою приведення актів Міністерства оборони України у відповідність до законодавства, наказую: визнати таким, що втратив чинність як реалізований, наказ Міністерства оборони України від 29 березня 2019 року №141 "Про трансформацію системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах України (зі змінами)", - йдеться у наказі.
Зазначимо, що наказ №141 був підписаний Полтараком 29 березня 2019 року, тобто понад рік тому.
Нагадаємо, що у Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з очільником Пентагону.