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Таран скасував наказ про реформу сил оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Новопризначений глава Міністерства оборони Андрій Таран скасував наказ попереднього глави Степана Полторака про трансформацію об'єднаного керівництва силами оборони і військового управління в Збройних Силах України. По це повідомляє УНН із посиланням на наказ №106, опублікований на сайті відомства.

Так, наказ №106 був підписаний Тараном 31 березня.

"З метою приведення актів Міністерства оборони України у відповідність до законодавства, наказую: визнати таким, що втратив чинність як реалізований, наказ Міністерства оборони України від 29 березня 2019 року №141 "Про трансформацію системи об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних силах України (зі змінами)", - йдеться у наказі.

Зазначимо, що наказ №141 був підписаний Полтараком 29 березня 2019 року, тобто понад рік тому.

Нагадаємо, що у Міноборони розповіли деталі розмови Тарана з очільником Пентагону.

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