Танцівник Полунін стане художнім керівником балетного училища в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Танцівник Сергій Полунін, який отримав нещодавно російське громадянство, буде художнім керівником балетного училища, яке побудують в анексованому Криму. Про це він розповів на творчій зустрічі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Я ще про це не говорив: я став художнім керівником, буде будуватися нова балетна школа в Севастополі. Це новий крок для мене, я подивлюся, як освітня система буде будуватися, і буду частиною цієї системи", - заявив танцівник.
Як нагадало ЗМІ, Сергій Полунін в 19 років став наймолодшим прем'єром в історії трупи Лондонського королівського балету. З 2012 року по 2016 рік він був прем'єром Московського музичного театру імені Станіславського і Немировича-Данченка і запрошеним солістом Новосибірського театру опери та балету. З 2017 року - запрошений соліст Баварського Державного балету в Мюнхені.
Проте, свою початкову освіту в хореографії Полунін, будучи уродженцем Херсона, отримував саме в Україні - спочатку в рідному місті, а потім в Київському хореографічному училищі.
Нагадаємо, танцівник українського походження Сергій Полунін отримав громадянство РФ. У Instagram він показав фото нового паспорта і запевнив, що підтримує президента Росії Володимира Путіна.
Паризька опера вирішила відмовитися від співпраці зі всесвітньо відомим танцівником Сергієм Полуніним через його гомофобні і сексистські висловлювання в соцмережах.