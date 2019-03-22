Танцовщик Полунин станет худруком балетного училища в оккупированном Крыму

"Я еще об этом не говорил: я стал художественным руководителем, будет строиться новая балетная школа в Севастополе. Это новый шаг для меня, я посмотрю, как образовательная система будет строиться, и буду частью этой системы", - заявил танцовщик.

Как напомнило агентство, Сергей Полунин в 19 лет стал самым молодым премьером в истории труппы Лондонского королевского балета. С 2012 года по 2016 год он был премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенным солистом Новосибирского театра оперы и балета. С 2017 года - приглашенный солист Баварского Государственного балета в Мюнхене. Полунин - победитель программы "Большой балет" на телеканале "Культура" в номинации "Лучший танцовщик" (2012), обладатель приза "Душа танца", лауреат Национальной премии "Золотая маска" (2014).

Тем не менее, свое начальное образование в хореографии Полунин, будучи уроженцем Херсона, получал именно в Украине – сначала в родном городе, а затем в Киевском хореографическом училище.

Напомним, танцовщик украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство РФ. В Instagram он показал фото нового паспорта и заверил, что поддерживает президента России Владимира Путина.



Парижская опера решила отказаться от сотрудничества со всемирно известным танцовщиком Сергеем Полуниным из-за его гомофобных и сексистских высказываний в соцсетях.