"Тампа-Бей" вчетверте обіграла "Нью-Джерсі" і вийшла у чвертьфінал Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. “Тампа-Бей Лайтнінг” вийшла до другого раунду розіграшу плей-оф Кубка Стенлі, здобувши перемогу з рахунком 3:1 над “Нью-Джерсі Девілз”, повідомляє УНН з посиланням на НХЛ.
Шайби у переможців закидали Михайло Сергачев, Микита Кучеров і Райан Келлахен. У складі “Девілз” відзначився Патрік Марун.
“Ми сьогодні добре грали, добре попрацювали. У них хороша команда, але ми були трохи краще. Хлопці всю серію провели на хорошому рівні, але тепер вона в минулому і треба рухатися далі”, — сказав хокеїст переможців Василевський.
Таким чином, “Лайтнінг” виграли серію до чотирьох перемог з рахунком 4:1 і в другому раунді зустрінуться або з “Бостон Брюїнз”, або з “Торонто Мейпл Ліфс”, де передує у результаті “Бостон” 3:2.
Додамо також, раніше до другого раунду вийшли “Вегас”, “Вінніпег” і “Сан-Хосе”.