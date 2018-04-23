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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Тампа-Бэй" в четвертый раз обыграла "Нью-Джерси" и вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли

Киев • УНН

 • 7257 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. “Тампа-Бэй Лайтнинг” вышла во второй раунд розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, победив со счетом 3:1 над “Нью-Джерси Дэвилз”, сообщает УНН со ссылкой на НХЛ.

"Тампа-Бэй" в четвертый раз обыграла "Нью-Джерси" и вышла в четвертьфинал Кубка Стэнли

Шайбы у победителей забросали Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Райан Кэллахэном. В составе “Дэвилз” отличился Патрик Марун.

“Мы сегодня хорошо играли, хорошо поработали. У них хорошая команда, но мы были немного лучше. Ребята всю серию провели на хорошем уровне, но теперь она в прошлом и надо двигаться дальше”, - сказал хоккеист победителей Василевский.

Таким образом, “Лайтнинг” выиграли серию до четырех побед со счетом 4:1 и во втором раунде встретятся или “Бостон Брюинз”, или “Торонто Мэйпл Лифс”, где предшествует в результате “Бостон” 3:2.

Добавим также, ранее во второй раунд вышли “Вегас”, “Виннипег” и “Сан-Хосе”.

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