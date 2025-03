Таліби заборонили афганцям слухати живу музику на весіллях - ЗМІ

Деталі

"Талібан" заборонив живу музику на весіллях по всьому Афганістану. 1996 року таліби зробили те саме і запропонували, щоб на весіллях читали Коран замість музики. Цього разу вони не запропонували нічого такого", — ідеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, таліби також ввели заборону на проведення церемонії ніках (мусульманське одруження з читанням молитви) перед святковим частуванням. Окрім того, заявили, що чоловіки та жінки під час заходу мають перебувати в різних приміщеннях.

Official! The Taliban banned live music at weddings in all over Afghanistan.



In the 1996, the Taliban also did the same and they suggested that the recitation of the Quran should be played instead of music at weddings. They did not suggest such thing this time.

— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) October 6, 2021

Нагадаємо

Раныше таліби заборонили перукарям голити бороди клієнтам і слухати музику під час роботи.

А до школи наказали повертатися лише хлопчикам, дівчатам навчатися не дозволили. Також проводити уроки можуть лише вчителі чоловічої статі.