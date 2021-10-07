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Талибы запретили афганцам слушать живую музыку на свадьбах - СМИ

Талибы запретили афганцам слушать живую музыку на свадьбах - СМИ

Киев  •  УНН

 • 26019 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Радикальное движение "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане, запретило афганцам использовать живую музыку на свадьбах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение афганского журналиста Натика Маликзада.

Детали

"Талибан" запретил живую музыку на свадьбах по всему Афганистану. В 1996 году талибы сделали то же самое и предложили, чтобы на свадьбах читали Коран вместо музыки. На этот раз они не предложили ничего подобного", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, талибы также ввели запрет на проведение церемонии никах (мусульманский брак с чтением молитвы) перед праздничным угощением. Кроме того, заявили, что мужчины и женщины во время мероприятия должны находиться в разных помещениях.

Official! The Taliban banned live music at weddings in all over Afghanistan.

In the 1996, the Taliban also did the same and they suggested that the recitation of the Quran should be played instead of music at weddings. They did not suggest such thing this time.

— Natiq Malikzada (@natiqmalikzada) October 6, 2021

Напомним

Раныше талибы запретили парикмахерам брить бороды клиентам и слушать музыку во время работы.

А в школу приказали возвращаться только мальчикам, девочкам учиться не позволили. Также проводить уроки могут только учителя мужского пола.

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