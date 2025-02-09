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Талібан заборонив співробітникам ООН у Гераті працювати без бороди

Талібан заборонив співробітникам ООН у Гераті працювати без бороди

Київ • УНН

 • 30253 перегляди

У місті Герат таліби заборонили чоловікам-співробітникам ООН голитися, погрожуючи тюремним ув'язненням. Це відбувається на тлі зростання обмежень для гуманітарних місій в Афганістані, де кількість порушень зросла на 56%.

Талібан заборонив чоловікам-співробітникам ООН у Гераті голитися, зобов’язавши їх носити бороду під загрозою тюремного ув’язнення, пише УНН з посиланням на Amu TV.

Деталі

У місті Герат таліби з відділу з питань чеснот і пороків зобов’язали чоловіків-співробітників Організації Об’єднаних Націй носити бороду. За словами джерел в ООН, у суботу, 8 лютого, представники Талібану відвідали центр "Іслам Кала" та попередили, що гоління або підстригання бороди може призвести до тюремного ув’язнення.

Ця вимога є продовженням попередніх заборон на підстригання бороди для працівників державних установ та академічного середовища, що відображає прагнення Талібану дотримуватися суворих соціальних норм,

- зазначає видання.

Нові обмеження запроваджені на тлі зростання перешкод для гуманітарних місій в Афганістані. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП), у листопаді 2024 року було зафіксовано 164 випадки обмеження доступу, що на 56% більше, ніж у жовтні, і на 11% більше порівняно з аналогічним періодом 2022 року.

За даними звіту, 99% цих випадків пов’язані з діями Талібану, а найбільше порушень зафіксовано в Південному, Центральному нагір’ї, Західному та Центральному регіонах. Це значно ускладнило надання гуманітарної допомоги, що призвело до тимчасового призупинення 72 проєктів, остаточної зупинки двох ініціатив та закриття одного об’єкта.

Нагадаємо 

Афганський лідер руху "Талібан" Хібатулла Ахундзада видав директиву, що забороняє робити вікна в житлових будинках, які виходять на сусідні будинки, особливо в тих, де проживають жінки. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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