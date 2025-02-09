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Талибан запретил сотрудникам ООН в Герате работать без бороды

Киев  •  УНН

 • 8427 просмотра

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В городе Герат талибы запретили мужчинам-сотрудникам ООН бриться, угрожая тюремным заключением. Это происходит на фоне роста ограничений для гуманитарных миссий в Афганистане, где количество нарушений выросло на 56%.

Талибан запретил мужчинам-сотрудникам ООН в Герате бриться, обязав их носить бороду под угрозой тюремного заключения, пишет УНН со ссылкой на Amu TV.

Детали

В городе Герат талибы из отдела по вопросам добродетели и пороков обязали мужчин-сотрудников Организации Объединенных Наций носить бороду. По словам источников в ООН, в субботу, 8 февраля, представители Талибана посетили центр «Ислам Кала» и предупредили, что бритье или подстригание бороды может привести к тюремному заключению.

Это требование является продолжением предыдущих запретов на стрижку бороды для работников государственных учреждений и академической среды, что отражает стремление Талибана придерживаться строгих социальных норм,

- отмечает издание.

Новые ограничения введены на фоне роста препятствий для гуманитарных миссий в Афганистане. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в ноябре 2024 года было зафиксировано 164 случая ограничения доступа, что на 56% больше, чем в октябре, и на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным отчета, 99% этих случаев связаны с действиями Талибана, а больше всего нарушений зафиксировано в Южном, Центральном нагорье, Западном и Центральном регионах. Это значительно усложнило предоставление гуманитарной помощи, что привело к временной приостановке 72 проектов, окончательной остановке двух инициатив и закрытию одного объекта.

Напомним 

Афганский лидер движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада издал директиву, запрещающую делать окна в жилых домах, выходящие на соседние дома, особенно в тех, где проживают женщины. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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