"Талібан" напав на консульство Німеччини в Афганістані, двоє загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Бойовики радикального руху “Талібан” напали на німецьке консульство в афганському місті Мазарі-Шаріф, в результаті нападу загинуло двоє людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
В повідомленні йдеться, що бойовики направили начинений вибухівкою автомобіль в будівлю консульства. В результаті вибуху загинули двоє, ще 60 людей постраждали, проте не вказано, чи є серед загиблих співробітники німецького консульства.
Бойовики “Талібану” взяли відповідальність за атаку, повідомивши, що вона стала “відповіддю” на авіаудари сил НАТО в місті Кундуз, вчинені тижнем раніше. Відзначається, що Німеччина відповідальна за присутність сил НАТО в північному Афганістані.
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Консульство знаходиться у великій будівлі, недалеко від Блакитної мечеті в центрі міста Мазарі-Шаріф. Воно оточене високими стінами.
Наразі МЗС ФРН проводиться екстрена нарада у зв’язку з інцидентом.