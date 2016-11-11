"Талибан" напал на консульство Германии в Афганистане, двое погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Боевики радикального движения "Талибан" напали на немецкое консульство в афганском городе Мазари-Шариф, в результате нападения погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В сообщении говорится, что боевики направили начиненный взрывчаткой автомобиль в здание консульства. В результате взрыва погибли двое, еще 60 человек пострадали, однако не указано, есть ли среди погибших сотрудники немецкого консульства.
Боевики "Талибана" взяли ответственность за атаку, сообщив, что она стала "ответом" на авиаудары сил НАТО в городе Кундуз, совершенные неделей ранее. Отмечается, что Германия ответственна за присутствие сил НАТО в северном Афганистане.
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Консульство находится в большом здании, недалеко от Голубой мечети в центре города Мазари-Шариф. Оно окружено высокими стенами.
Сейчас МИД ФРГ проводится экстренное совещание в связи с инцидентом.