Тайвань готується до тайфуну "Кратон": закриті школи та скасовані рейси
Київ • УНН
Тайвань призупинив роботу через наближення тайфуну "Кратон". Скасовано сотні авіарейсів, закрито школи та офіси, влада закликає жителів залишатися вдома через загрозу штормових хвиль та проливних дощів.
Тайвань готується до тайфуну "Кратон". Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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У середу Тайвань призупинив свою роботу в очікуванні прибуття тайфуну Кратон.
За прогнозами, він принесе штормові хвилі та проливні дощі. У зв'язку з цим були скасовані сотні авіарейсів, а також закриті школи, офіси та фінансові ринки.
Уряд Гаосюна, ключового портового міста закликав мешканців залишатися вдома і уникати перебування біля моря, річок і гір. Влада попередила про можливість повторення наслідків тайфуну, який у 1977 році забрав життя та завдав значних руйнувань у 2,7-мільйонному місті.
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