Тайвань готовится к тайфуну "Кратон": закрыты школы и отменены рейсы
Киев • УНН
Тайвань приостановил работу из-за приближения тайфуна "Кратон". Отменены сотни авиарейсов, закрыты школы и офисы, власти призывают жителей оставаться дома из-за угрозы штормовых волн и проливных дождей.
Тайвань готовится к тайфуну "Кратон". Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
В среду Тайвань приостановил свою работу в ожидании прибытия тайфуна Кратон.
По прогнозам, он принесет штормовые волны и проливные дожди. В связи с этим были отменены сотни авиарейсов, а также закрыты школы, офисы и финансовые рынки.
Правительство Гаосюна, ключевого портового города призвало жителей оставаться дома и избегать пребывания у моря, рек и гор. Власти предупредили о возможности повторения последствий тайфуна, который в 1977 году унес жизни и нанес значительные разрушения в 2,7-миллионном городе.
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