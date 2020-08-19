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"Табір Коломойського" пішов війною на Кабмін: знову через електроенергію

"Табір Коломойського" пішов війною на Кабмін: знову через електроенергію

Київ • УНН

 • 26396 перегляди

Група "Приват" Ігоря Коломойського хотіла контролювати енергетику країни, і свого часу "просувала" на посаду міністра Олега Семінського. Однак замість Семінського керівником енергетики призначили Ольгу Буславець. З того часу між "табором Коломойського" та Міненерго точаться запеклі бої.

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Наразі питання в "Енергоатомі", який, подейкують, контролюють Ігор Коломойський та Андрій Деркач. Синхронні заяви Олега Семінського, Андрія Жупаніна та Сергія Нагорняка свідчать про те, що народні обранці теж активно залучені до кампанії проти Міненерго та Кабміну, повідомляє УНН.

Жупанін сьогодні, наприклад, заявив, що "це абсолютна правильна реакція, що вони (атомники - ред.) збираються під Міністерством та Кабміном". Семінський своєю чергою повідомив, що "тепер вийшли на страйк працівники найбільшої енергетичної нашої компанії. Ви сказали, десятки людей протестують. А "Енергоатом" налічує 38 тисяч працівників".

Але варто зауважити, що попри анонсований сьогодні під Кабміном мітинг 200 робітників "Енергоатому", люди не прийшли. Був лише голова Профспілки "Енергоатому" Олексій Лич, який і обговорював питання компанії з прем’єр-міністром.

Суть конфлікту, як він каже, в постанові Кабміну про покладення спеціальних обов’язків (ПСО), згідно з якою вони не можуть тепер продавати бізнесу електроенергію нижче зафіксованої ціни. Тобто за логікою Кабміну, вони не мають торгувати собі у збиток в угоду бізнесу.

Але така постанова не сподобалась "Енергоатому" і "табору Коломойського", у яких, судячи з відкритої інформації, - дуже тісні бізнесові стосунки. Зокрема про їх тісний контакт свідчить той факт, що на перший аукціон "Енергоатому" з продажу електроенергії за двосторонніми договорами (напряму бізнесу) заявилися тільки Нікопольський та Запорізький заводи феросплавів Ігоря Коломойського

Експерт в атомній енергетиці Ольга Кошарна вважає, що "Енергоатом" в цьому випадку використовують у війні з Міненерго та Кабміном заради власних преференцій.

"Моя приватна точка зору полягає в тому, що пан Герус (голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус - ред.) у своєму Комітеті створив групу за розвиток ядерної енергетики. І фактично використовує "Енергоатом" у боротьбі зі Шмигалем (прем’єр-міністром) і Буславець (в.о. міністр енергетики). І ці депутати, які малоосвічені, вони не розуміють, як працює ринок, не розуміють і того, що вони є просто знаряддям в руках Геруса. І виходить, що "Енергоатом" є знаряддям в боротьбі зі Шмигалем і Буславець, які намагаються хоч якийсь порядок навести на ринку електроенергії", - каже Кошарна.

Вона пригадала "правку Геруса", яка відкрила імпорт електроенергії з РФ та Білорусі в Україну, і тоді теж зиск мала група Коломойського.

"Вони виють за свої преференції. Згадайте імпорт електроенергії, згадайте: як тільки протягнули правку, почалося надходження більш дешевої електроенергії, і відразу ж компанія-трейдер Коломойського це купувала. Вони хочуть преференцій весь час, Коломойський", - наголосила Кошарна.

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