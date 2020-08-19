"Лагерь Коломойского" пошел войной на Кабмин: снова из-за электроэнергии

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83972 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102084 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126974 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107495 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127522 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101302 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102125 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100841 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 29030 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 50042 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

20:17 • 24123 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 60471 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100841 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 126972 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 127521 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382827 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333632 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 29030 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103584 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132307 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209580 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236287 просмотра
Актуальное
"Лагерь Коломойского" пошел войной на Кабмин: снова из-за электроэнергии

"Лагерь Коломойского" пошел войной на Кабмин: снова из-за электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 26396 просмотра

Группа "Приват" Игоря Коломойского хотела контролировать энергетику страны, и в свое время "продвигала" на должность министра Олега Семинского. Однако вместо Семинского руководителем энергетики назначили Ольгу Буславец. С тех пор между "лагерем Коломойского" и Минэнерго идут ожесточенные бои.

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сейчас вопрос в "Энергоатоме", который, говорят, контролируют Игорь Коломойский и Андрей Деркач. Синхронные заявления Олега Семинского, Андрея Жупанbна и Сергея Нагорняка свидетельствуют о том, что народные избранники тоже активно вовлечены в кампанию против Минэнерго и Кабмина, сообщает УНН.

Жупанbн сегодня, например, заявил, что "это абсолютная правильная реакция, они (атомщики - ред.) cобираются под Министерством и Кабмином". Семинский в свою очередь сообщил, что "теперь вышли на забастовку работники крупнейшей энергетической нашей компании. Вы сказали, десятки людей протестуют. А "Энергоатом" насчитывает 38 тысяч работников".

Но стоит отметить, что несмотря на анонсированный сегодня под Кабмином митинг 200 рабочих "Энергоатома", люди не пришли. Был только председатель Профсоюза "Энергоатома" Алексей Лич, который и обсуждал вопрос компании с премьер-министром.

Суть конфликта, как он говорит, в постановлении Кабмина о возложении специальных обязанностей (ВСО), согласно которому они не могут теперь продавать бизнесу электроэнергию ниже зафиксированной цены. То есть по логике Кабмина, они не должны торговать себе в убыток в угоду бизнесу.

Но такое постановление не понравилось "Энергоатому" и "лагерю Коломойского", у которых, судя по открытой информации, - очень тесные деловые отношения. В частности об их тесном контакте свидетельствует тот факт, что на первый аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии по двусторонним договорам (направления бизнеса) заявились только Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов Игоря Коломойского.

Эксперт в атомной энергетике Ольга Кошарная считает, что "Энергоатом" в этом случае используют в войне с Минэнерго и Кабмином ради собственных преференций.

"Моя частная точка зрения заключается в том, что господин Герус (председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - ред.) в своем Комитете создал группу за развитие ядерной энергетики. И фактически использует "Энергоатом" в борьбе со Шмыгалем (премьер-министром) и Буславец (и.о. министра энергетики). И эти депутаты, которые малообразованные, они не понимают, как работает рынок, не понимают и того, что они являются просто орудием в руках Геруса. И получается, что "Энергоатом" является орудием в борьбе со Шмыгалем и Буславец, пытающихся хоть какой-то порядок навести на рынке электроэнергии", - говорит Кошарная.

Она вспомнила "правку Геруса", которая открыла импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину, и тогда тоже выгоду малая группа Коломойского.

"Они воют за свои преференции. Вспомните импорт электроэнергии, вспомните: как только протянули правку, началось поступление более дешевой электроэнергии, и сразу же компания-трейдер Коломойского это покупала. Они хотят преференций все время, Коломойский", - отметила Кошарная.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы