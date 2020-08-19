"Лагерь Коломойского" пошел войной на Кабмин: снова из-за электроэнергии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Сейчас вопрос в "Энергоатоме", который, говорят, контролируют Игорь Коломойский и Андрей Деркач. Синхронные заявления Олега Семинского, Андрея Жупанbна и Сергея Нагорняка свидетельствуют о том, что народные избранники тоже активно вовлечены в кампанию против Минэнерго и Кабмина, сообщает УНН.

Жупанbн сегодня, например, заявил, что "это абсолютная правильная реакция, они (атомщики - ред.) cобираются под Министерством и Кабмином". Семинский в свою очередь сообщил, что "теперь вышли на забастовку работники крупнейшей энергетической нашей компании. Вы сказали, десятки людей протестуют. А "Энергоатом" насчитывает 38 тысяч работников".

Но стоит отметить, что несмотря на анонсированный сегодня под Кабмином митинг 200 рабочих "Энергоатома", люди не пришли. Был только председатель Профсоюза "Энергоатома" Алексей Лич, который и обсуждал вопрос компании с премьер-министром.

Суть конфликта, как он говорит, в постановлении Кабмина о возложении специальных обязанностей (ВСО), согласно которому они не могут теперь продавать бизнесу электроэнергию ниже зафиксированной цены. То есть по логике Кабмина, они не должны торговать себе в убыток в угоду бизнесу.

Но такое постановление не понравилось "Энергоатому" и "лагерю Коломойского", у которых, судя по открытой информации, - очень тесные деловые отношения. В частности об их тесном контакте свидетельствует тот факт, что на первый аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии по двусторонним договорам (направления бизнеса) заявились только Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов Игоря Коломойского.

Эксперт в атомной энергетике Ольга Кошарная считает, что "Энергоатом" в этом случае используют в войне с Минэнерго и Кабмином ради собственных преференций.

"Моя частная точка зрения заключается в том, что господин Герус (председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - ред.) в своем Комитете создал группу за развитие ядерной энергетики. И фактически использует "Энергоатом" в борьбе со Шмыгалем (премьер-министром) и Буславец (и.о. министра энергетики). И эти депутаты, которые малообразованные, они не понимают, как работает рынок, не понимают и того, что они являются просто орудием в руках Геруса. И получается, что "Энергоатом" является орудием в борьбе со Шмыгалем и Буславец, пытающихся хоть какой-то порядок навести на рынке электроэнергии", - говорит Кошарная.

Она вспомнила "правку Геруса", которая открыла импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в Украину, и тогда тоже выгоду малая группа Коломойского.

"Они воют за свои преференции. Вспомните импорт электроэнергии, вспомните: как только протянули правку, началось поступление более дешевой электроэнергии, и сразу же компания-трейдер Коломойского это покупала. Они хотят преференций все время, Коломойский", - отметила Кошарная.