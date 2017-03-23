Т.Степаненко: збірна України приїхала до Загреба за результатом

"Тренери нам доносять свої вимоги - грати в сучасний футбол. Щоб рости і в індивідуальному плані, і в командному, потрібно вдосконалюватися. Ми приїхали по результат, він дуже важливий, але ми хочемо показати гарний футбол і, сподіваюся, у нас це вийде", – заявив Т.Степаненко.

Також півзахисник відзначив психологічний аспект у підготовці команди.

"Можу сказати щодо психології – це дуже важливий аспект у грі. Граємо на виїзді з сильною командою, і нам не раз говорили, що якщо ми будемо готові психологічно, то все виходитиме. Ми повинні готуватися та старатися показати хороший футбол", - наголосив він.

Нагадаємо, А.Ярмоленко розповів, що гравці збірної розібрали гру збірної Хорватії від "А" до "Я".