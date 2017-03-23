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Т.Степаненко: сборная Украины приехала в Загреб за результатом

Т.Степаненко: сборная Украины приехала в Загреб за результатом

Киев • УНН

 • 12525 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко на пресс-конференции перед квалификационным матчем с командой Хорватии поделился ожиданиями от матча и заявил, что сборная приехала в Загреб за результатом, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

"Тренеры нам доносят свои требования - играть в современный футбол. Чтобы расти и в индивидуальном плане, и в командном, нужно совершенствоваться. Мы приехали за результатом, он очень важен, но мы хотим показать хороший футбол и, надеюсь, у нас это получится", - заявил Т.Степаненко.

Также полузащитник отметил психологический аспект в подготовке команды.

"Могу сказать о психологии - это очень важный аспект в игре. Играем на выезде с сильной командой, и нам не раз говорили, что если мы будем готовы психологически, то все будет получаться. Мы должны готовиться и стараться показать хороший футбол", - подчеркнул он.

Напомним, А.Ярмоленко рассказал, что игроки сборной разобрали игру сборной Хорватии от "А" до "Я".

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