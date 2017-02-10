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Т.Кутовий рекомендував ДП "Укрспирт" скасувати підвищення ціни на спирт

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий провів нараду з керівництвом ДП “Укрспирт” стосовно розрахунків собівартості спирту виробництва держпідприємства з метою її зменшення. Про це повідомили у прес-службі відомства, передає УНН.

Т.Кутовий рекомендував ДП "Укрспирт" скасувати підвищення ціни на спирт

Т.Кутовий зазначив, що завищена ціна спирту негативно впливає на горілчану галузь.

“З огляду на заплановане збільшення акцизу, а також на додаткове зростання собівартості інших ціноутворюючих елементів, вважаю за доцільне рекомендувати скасувати додаткове підвищення ціни, оскільки це може негативно вплинути на горілчану галузь. Також, перебуваючи у постійному контакті з учасниками ринку, здійснювати аналіз та моніторинг собівартості з метою недопущення збиткових операцій для державних підприємств”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, на фоні росту акцизів і вартості спирту мінімальна ціна легальної горілки буде переглянута у бік збільшення. Так, вже у березні пляшка горілки буде коштувати більше 80 грн.

Українські Національні Новини

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