Т.Кутовий рекомендував ДП "Укрспирт" скасувати підвищення ціни на спирт

Т.Кутовий зазначив, що завищена ціна спирту негативно впливає на горілчану галузь.

“З огляду на заплановане збільшення акцизу, а також на додаткове зростання собівартості інших ціноутворюючих елементів, вважаю за доцільне рекомендувати скасувати додаткове підвищення ціни, оскільки це може негативно вплинути на горілчану галузь. Також, перебуваючи у постійному контакті з учасниками ринку, здійснювати аналіз та моніторинг собівартості з метою недопущення збиткових операцій для державних підприємств”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази.

Також нагадаємо, за оцінками експертів, на фоні росту акцизів і вартості спирту мінімальна ціна легальної горілки буде переглянута у бік збільшення. Так, вже у березні пляшка горілки буде коштувати більше 80 грн.