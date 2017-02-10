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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Т.Кутовый рекомендовал ГП "Укрспирт" отменить повышение цены на спирт

Киев • УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый провел совещание с руководством ГП "Укрспирт" относительно расчетов себестоимости спирта производства госпредприятия с целью ее уменьшения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.

Т.Кутовый рекомендовал ГП "Укрспирт" отменить повышение цены на спирт

Т.Кутовый отметил, что завышенная цена спирта негативно влияет на водочную отрасль.

"Учитывая запланированное увеличение акциза, а также дополнительный рост себестоимости других ценообразующих элементов, считаю целесообразным рекомендовать отменить дополнительное повышение цены, поскольку это может негативно повлиять на водочную отрасль. Также, находясь в постоянном контакте с участниками рынка, осуществлять анализ и мониторинг себестоимости с целью недопущения убыточных операций для государственных предприятий", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, стоимость спирта с начале 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза.

Также напомним, по оценкам экспертов, на фоне роста акцизов и стоимости спирта минимальная цена легальной водки будет пересмотрена в сторону увеличения. Так, уже в марте бутылка водки будет стоить больше 80 грн.

Украинские Национальные Новости

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