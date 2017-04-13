Т.Ф'юрі назвав В.Кличка переможцем майбутнього бою з Е.Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф’юрі дав прогноз на бій Володимира Кличка з іншим британцем Ентоні Джошуа, повідомляє УНН з посиланням на німецьке видання Spox.
“Чекаю дострокової перемоги Володимира (Кличко — ред). Він просто краще Джошуа як боксер,” — сказав Т.Ф’юрі.
Примітно, що Т.Ф’юрі виразив сум з приводу пропуску боксерських поєдинків та відзначив, що його повернення в бокс є дуже ймовірним.
Зауважимо, що Т.Ф’юрі переміг В.Кличка у 2015 році рішенням суддів (двічі 115:112 116:111). Спортсмени мали провести бій-реванш, але через психологічні проблеми та вживання наркотиків британцем, бій не відбувся і Т.Ф’юрі добровільно відмовився від усіх виграних поясів.
Як повідомляв УНН, В.Кличко передумав проводити реванш із Т.Ф’юрі.