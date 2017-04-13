Т.Фьюри назвал Кличко победителем предстоящего боя с Е.Джошуа

"Жду досрочной победы Владимира (Кличко - ред). Он просто лучше Джошуа как боксер ", - сказал Т.Фьюри.

Примечательно, что Т.Фьюри выразил сожаление по поводу пропуска боксерских поединков и отметил, что его возвращение в бокс очень вероятным.

Заметим, что Т.Фьюри победил Кличко в 2015 году решением судей (дважды 115: 112 116: 111). Спортсмены должны были провести бой-реванш, но через психологические проблемы и употребление наркотиков британцем, бой не состоялся и Т.Фьюри добровольно отказался от всех выигранных поясов.

Как сообщал УНН, В.Кличко передумал проводить реванш с Т.Фьюри.