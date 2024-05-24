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Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою, морські піхотинці мають успіхи - Плетенчук

Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою, морські піхотинці мають успіхи - Плетенчук

Київ • УНН

 • 19434 перегляди

Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою, українські морські піхотинці утримують позиції та просуваються вперед, незважаючи на російські атаки, які були відбиті зі значними втратами з боку противника.

Ситуація на Херсонському напрямку залишається контрольованою, морські піхотинці продовжують стояти та мають успіхи. Значних змін на цій ділянці фронту не відбулося. Окупанти також вже деякий час не намагаються здійснювати штурми на острів Нестрига для встановлення контролю над ним.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

В нашій зоні відповідальності найбільш жваві події відбуваються якраз на Херсонщині. Якщо брати безпосередньо бойові зіткнення, то якщо на Старомайорське і Роботине вчора було по одному штурму, то на Кринки було 10. Але всі вони були безуспішні, ворог був вимушений відступити назад на свої позиції, понесши втрати. Тому сказати, що відбулися якісь суттєві зміни на цій ділянці фронту я не можу. Морські піхотинці продовжують стояти, мають успіхи і можу сказати, що ситуація залишається контрольованою

- сказав Плетенчук.

За його словами, окупанти вже деякий час не намагаються здійснювати штурми на острів Нестрига для встановлення контролю над ним.

Нагадаємо

За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень між Збройними силами України та російськими окупантами на різних ділянках фронту, під час яких українські війська успішно відбили численні російські атаки та завдали противнику значних втрат.

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