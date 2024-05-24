Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук
Киев • УНН
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, украинские морские пехотинцы удерживают позиции и продвигаются вперед, несмотря на российские атаки, которые были отражены со значительными потерями со стороны противника.
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы продолжают стоять и имеют успехи. Значительных изменений на этом участке фронта не произошло. Оккупанты также уже некоторое время не пытаются осуществлять штурмы на остров Нестрига для установления контроля над ним.
Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
В нашей зоне ответственности наиболее оживленные события происходят как раз на Херсонщине. Если брать непосредственно боевые столкновения, то если на Старомайорское и Роботино вчера было по одному штурму, то на Крынки было 10. Но все они были безуспешны, враг был вынужден отступить обратно на свои позиции, понеся потери. Поэтому сказать, что произошли какие-то существенные изменения на этом участке фронта я не могу. Морские пехотинцы продолжают стоять, имеют успехи и могу сказать, что ситуация остается контролируемой
По его словам, оккупанты уже некоторое время не пытаются осуществлять штурмы на остров Нестрига для установления контроля над ним.
Напомним,
За минувшие сутки произошло 113 боевых столкновений между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами на разных участках фронта, во время которых украинские войска успешно отразили многочисленные российские атаки и нанесли противнику значительные потери.
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