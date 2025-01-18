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"Символічно для часу, в якому ми живемо": Бербок прокоментувала фото з Шольцем

Київ • УНН

 • 39451 перегляди

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок прокоментувала фото, де вона нібито ігнорує простягнуту руку Шольца. Міністерка спростувала припущення про протест через блокування допомоги Україні.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала фото, на якому канцлер Олаф Шольц тягнеться до неї рукою, а вона нібито тікає від нього. У деяких ЗМІ припускали, що в такий спосіб Бербок висловила протест Шольцу через його блокування допомоги Україні.

Про це повідомляє німецька телекомпанія ZDF Heute, пише УНН.

Деталі   

Соціальними мережами шириться фото, на якій міністерка закордонних справ Німеччини вочевидь ігнорує простягнуту руку Олафа Шольца. Так деякі ЗМІ почали висувати свої припущення стосовно того, що відбувається на знімку.

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Наприклад, BILD припустили, що Бербок "тікає" від канцлера  в знак протесту його блокуванню допомоги Україні розміром €3 мільярди. Утім, міністерка спростувала цю здогадку.

Це більш символічно для часу, в якому ми живемо, коли вибіркові кадри припускають те, чого насправді не відбувається

- пояснила Бербок.

Нагадаємо 

МЗС та Міноборони ФРН підготували план додаткової військової допомоги Україні на 3 млрд євро. Канцлер Шольц не схвалив ініціативу, пояснюючи це достатнім фінансуванням на 2025 рік. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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