"Символічно для часу, в якому ми живемо": Бербок прокоментувала фото з Шольцем

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала фото, на якому канцлер Олаф Шольц тягнеться до неї рукою, а вона нібито тікає від нього. У деяких ЗМІ припускали, що в такий спосіб Бербок висловила протест Шольцу через його блокування допомоги Україні.

Про це повідомляє німецька телекомпанія ZDF Heute, пише УНН.

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Соціальними мережами шириться фото, на якій міністерка закордонних справ Німеччини вочевидь ігнорує простягнуту руку Олафа Шольца. Так деякі ЗМІ почали висувати свої припущення стосовно того, що відбувається на знімку.

Наприклад, BILD припустили, що Бербок "тікає" від канцлера в знак протесту його блокуванню допомоги Україні розміром €3 мільярди. Утім, міністерка спростувала цю здогадку.

Це більш символічно для часу, в якому ми живемо, коли вибіркові кадри припускають те, чого насправді не відбувається