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«Символично для времени, в котором мы живем": Бербок прокомментировала фото с Шольцем

«Символично для времени, в котором мы живем": Бербок прокомментировала фото с Шольцем

Киев  •  УНН

 • 11858 просмотра

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Глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, где она якобы игнорирует протянутую руку Шольца. Министр опровергла предположение о протесте из-за блокирования помощи Украине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала фото, на котором канцлер Олаф Шольц тянется к ней рукой, а она якобы убегает от него. В некоторых СМИ предполагали, что таким образом Бербок выразила протест Шольцу из-за его блокирования помощи Украине.

Об этом сообщает немецкая телекомпания ZDF Heute, пишет УНН.

Детали   

Социальными сетями распространяется фото, на которой министр иностранных дел Германии явно игнорирует протянутую руку Олафа Шольца. Так некоторые СМИ начали выдвигать свои предположения относительно того, что происходит на снимке.

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Например, BILD предположили, что Бербок «убегает» от канцлера  в знак протеста его блокированию помощи Украине в размере €3 миллиарда. Впрочем, министр опровергла эту догадку.

Это более символично для времени, в котором мы живем, когда выборочные кадры предполагают то, чего на самом деле не происходит

- объяснила Бербок.

Напомним 

МИД и Минобороны ФРГ подготовили план дополнительной военной помощи Украине на 3 млрд евро. Канцлер Шольц не одобрил инициативу, объясняя это достаточным финансированием на 2025 год. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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