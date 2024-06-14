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Сили оборони завдали ударів по 15 місцях скупчення російської армії

Сили оборони завдали ударів по 15 місцях скупчення російської армії

Київ • УНН

 • 14803 перегляди

Українська авіація та ракетні війська завдали ударів по 15 місцях скупчення противника. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання російськими окупантами планів наступу.

Українська авіація та підрозділи ракетних військ завдали з початку доби ударів по 15 районах зосередження особового складу ворога, трьох засобів ППО, трьох артилерійських засобів, двох складів боєприпасів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійські засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об'єкт противника

йдеться у повідомленні.

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Лілія Подоляк

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