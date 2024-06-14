Украинская авиация и подразделения ракетных войск нанесли с начала суток удары по 15 районам сосредоточения личного состава врага, трех средств ПВО, трех артиллерийских средств, двух складов боеприпасов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в оперативной информации по состоянию на 22:00 пятницы, передает УНН.

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Сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, три средства ПВО, три артиллерийские средства, два склада боеприпасов и еще один важный объект противника говорится в сообщении.

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