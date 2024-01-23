Сили оборони отримають 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння та техніки: уряд ухвалив рішення

Кабінет міністрів України передав Силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

"Затверджено, відповідно до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" та Бюджетного кодексу України, Порядок спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом яких є 10 відсотків частини податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, головним розпорядникам коштів державного бюджету, що належать до сектору безпеки і оборони, на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил, інших військових формувань", - написав Мельничук.

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Також за його словами, передано бюджетні призначення, передбачені у 2024 році Міністерству фінансів (загальнодержавні видатки та кредитування) у спеціальному фонді державного бюджету за програмою "Нерозподілені видатки для сектору безпеки і оборони на матеріально-технічне забезпечення військових частин Збройних Сил України, інших військових формувань" у сумі 9 млрд. 629 млн. 966,4 тис. гривень (видатки розвитку) Міністерству оборони, Міністерству оборони (для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту), Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби), Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії), Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, Службі безпеки та Службі зовнішньої розвідки для подальшого їх спрямування підпорядкованим військовим частинам для покращення їх матеріально-технічного забезпечення.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав на засіданні уряду, що восени минулого року виконавча і законодавча влади злагоджено ухвалили важливе рішення про переспрямування коштів ПДФО, які платять українські військові, з бюджетів громад до спецфонду державного бюджету.

"Таким чином на цей рік ми отримали додатковий ресурс — плюс 51 млрд грн на розвиток ОПК та понад 43 млрд грн — на виробництво дронів. Одночасно було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Уряд виділив близько 17,5 млрд грн на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.