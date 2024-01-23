Силы обороны получат 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения и техники: правительство приняло решение

Кабинет министров Украины передал Силам обороны 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Утвержден, в соответствии с ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" и Бюджетным кодексом Украины, Порядок направления средств специального фонда государственного бюджета, источником которых является 10 процентов части налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава, главным распорядителям средств государственного бюджета, относящихся к сектору безопасности и обороны, на материально-техническое обеспечени

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Также по его словам, переданы бюджетные назначения, предусмотренные в 2024 году Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) в специальном фонде государственного бюджета по программе "Нераспределенные расходы для сектора безопасности и обороны на материально-техническое обеспечение воинских частей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований" в сумме 9 млрд 629 млн 966,4 тыс. гривен (расходы развития) Министерству обороны, Министерству обороны (для Администрации Государственной специальной службы транспорта), Министерству внутренних дел (для Национальной гвардии), Главному управлению разведки Министерства обороны, Службе безопасности и Службе внешней разведки для дальнейшего направления подчиненным воинским частям для улучшения их материально-технического обеспечения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал на заседании правительства, что осенью прошлого года исполнительная и законодательная власти слаженно приняли важное решение о перенаправлении средств НДФЛ, которые платят украинские военные, из бюджетов громад в спецфонд государственного бюджета.

"Таким образом на этот год мы получили дополнительный ресурс - плюс 51 млрд грн на развитие ОПК и более 43 млрд грн - на производство дронов. Одновременно было принято решение, что 10% от военного НДФЛ будет направлено напрямую военным частям. Поэтому сегодня передаем силам обороны 9,6 млрд грн военного НДФЛ на закупку вооружения, техники, боеприпасов, средств защиты", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Правительство выделило около 17,5 млрд грн на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.