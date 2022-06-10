Сєвєродонецьк тримається, відбито штурм в інших напрямках - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Сєвєродонецьк на Луганщині тримається, однак росіяни нищать все на своєму шляху, зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.
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"Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають. Як і в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад", – зазначив Гайдай у Telegram.
"Так, росіяни намагалися вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали їм вогневого ураження – окупанти з втратами відійшли. Відбито ворожий штурм й на північно-західній околиці Тошківки", - додав голова ОВА.
Деталі
Серйозних руйнувань, зі слів Гайдая, зазнало селище Синецький на околиці Сєвєродонецька. Є вони й в інших населених пунктах області.
"У підсумку, за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - зазначив голова Луганської ОВА.
Доповнення
Російські окупанти знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку. Людей в будівлі не було.