Святкування Нового року у різних куточках світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Як світ зустрічав 2017-й рік, дивовижні шоу, освітлені піраміди і хмарочоси, передає УНН з посиланням на Euronews.
Країни Європи та Близького Сходу по-різному зустрічали новий рік. У столиці Великої Британії Лондонське Око було освітлене барвистими феєрверками, коли Біґ-Бен пробив північ. Милуватися видовищем прийшли більше мільйона британців та іноземних туристів. На святкуваннях у Лондоні віддали шану зіркам, яких не стало у році, що минув, — Девіду Бові, Принсу та іншим.
У Берліні головні новорічні феєрверки запалили біля Бранденбурзьких воріт. Там відбулося одне з найбільших святкувань у Європі — подивитись на шоу і відкоркувати шампанське зібралося більше мільйона берлінців та гостей міста. У зв‘язку з нещодавнім нападом екстреміста на вантажівці поліція вжила посилених заходів безпеки.
В Амстердамі масштабне шоу відбулося на набережній біля Музею судноплавства. Голландці традиційно спалили велетенське дерев‘яне опудало, яке символізує старий рік. Цього разу воно було схоже на крилатого динозавра.
В Єгипті у новорічну ніч Комплекс пірамід у Гізі підсвітили різними барвами. На тлі піраміди Хеопса запалили видовищні феєрверки. Яскравим шоу біля стародавніх пам‘яток Єгипет намагається привабити нових мандрівників у непрості часи для своєї туристичної галузі.
У Дубаї 2017-ий рік зустріли грандіозним феєрверком навколо найвищого хмарочосу планети — “Бурдж Халіфа”.