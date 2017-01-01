Святкування Нового року у різних куточках світу

Країни Європи та Близького Сходу по-різному зустрічали новий рік. У столиці Великої Британії Лондонське Око було освітлене барвистими феєрверками, коли Біґ-Бен пробив північ. Милуватися видовищем прийшли більше мільйона британців та іноземних туристів. На святкуваннях у Лондоні віддали шану зіркам, яких не стало у році, що минув, — Девіду Бові, Принсу та іншим.

У Берліні головні новорічні феєрверки запалили біля Бранденбурзьких воріт. Там відбулося одне з найбільших святкувань у Європі — подивитись на шоу і відкоркувати шампанське зібралося більше мільйона берлінців та гостей міста. У зв‘язку з нещодавнім нападом екстреміста на вантажівці поліція вжила посилених заходів безпеки.

В Амстердамі масштабне шоу відбулося на набережній біля Музею судноплавства. Голландці традиційно спалили велетенське дерев‘яне опудало, яке символізує старий рік. Цього разу воно було схоже на крилатого динозавра.

В Єгипті у новорічну ніч Комплекс пірамід у Гізі підсвітили різними барвами. На тлі піраміди Хеопса запалили видовищні феєрверки. Яскравим шоу біля стародавніх пам‘яток Єгипет намагається привабити нових мандрівників у непрості часи для своєї туристичної галузі.

У Дубаї 2017-ий рік зустріли грандіозним феєрверком навколо найвищого хмарочосу планети — “Бурдж Халіфа”.