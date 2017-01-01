Празднование Нового года в разных уголках мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Как мир встречал 2017-й год, удивительные шоу, освещенные пирамиды и небоскребы, передает УНН со ссылкой на Euronews.
Страны Европы и Ближнего Востока по-разному встречали новый год. В столице Великобритании Лондонский Глаз было освещено яркими фейерверками, когда Биг-Бен пробили полночь. Любоваться зрелищем пришли более миллиона британцев и иностранных туристов. На празднованиях в Лондоне отдали дань уважения звездам, которых не стало в минувшем году, - Дэвиду Боуи, Принсу и другим.
В Берлине главные новогоднии фейерверки зажгли у Бранденбургских ворот. Там состоялся один из крупнейших праздников в Европе - посмотреть на шоу и откупорить шампанское собралось более миллиона берлинцев и гостей города. В связи с недавним нападением экстремиста на грузовике полиция приняла усиленные меры безопасности.
В Амстердаме масштабное шоу состоялось на набережной у Музея судоходства. Голландцы традиционно сожгли огромное деревянное чучело, символизирующее старый год. На этот раз оно было похоже на крылатого динозавра.
В Египте в новогоднюю ночь Комплекс пирамид в Гизе подсветили различными красками. На фоне пирамиды Хеопса зажгли зрелищные фейерверки. Ярким шоу у древних памятников Египет пытается привлечь новых путешественников в непростые времена для своей туристической отрасли.
В Дубае 2017-й год встретили грандиозным фейерверком вокруг самого высокого небоскреба планеты - "Бурдж Халифа".