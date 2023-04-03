Своєчасна військова допомога – запорука наближення перемоги: Зеленський подякував Данії та Норвегії за надання снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський подякував урядам Данії та Норвегії за надання Україні снарядів 155-мм калібру для САУ CAESAR, пише УНН з посиланням на Twitter Глави Держави.
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“Вдячний данському та норвезькому урядам, на чолі з Метте Фредеріксен та Йонасом Гаром Стере, за спільну ініціативу з передачі Україні додаткової партії артилерійських снарядів. Своєчасна військова допомога партнерів – запорука наближення нашої спільної перемоги!”, – написав Зеленський.
Доповнення
Міністерство оборони Данії сьогодні повідомило, що спільно з Норвегією передасть Україні снаряди 155 мм калібру, які підходять для самохідних артилерійських установок CAESAR.