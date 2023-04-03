Своевременная военная помощь - залог приближения победы: Зеленский поблагодарил Данию и Норвегию за предоставление снарядов

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“Благодарен датскому и норвежскому правительствам, во главе с Метте Фредериксен и Йонасом Гаром Стёре, за совместную инициативу по передаче Украине дополнительной партии артиллерийских снарядов. Своевременная военная помощь партнеров – залог приближения нашей общей победы!”, – написал Зеленский.

Дополнение

Министерство обороны Дании сегодня сообщило, что совместно с Норвегией передаст Украине снаряды 155 мм калибра, которые подходят для самоходных артиллерийских установок CAESAR.